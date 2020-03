On ne sait pas encore si la Liga connaîtra son issue cette saison. Dommage, car la bataille entre le FC Barcelone et le Real Madrid pour le titre de champion était particulièrement serrée, les Catalans possédant deux points d'avance à 11 journées de la fin. Par contre, si l'on en croit les informations du journal As, on sait déjà ce qu'il adviendra du futur de Zinedine Zidane sur le banc de touche. L'entraîneur français, revenu sur le banc en mars 2019 pour succéder à Santiago Solari, n'était pas encore totalement contesté, mais un nouvel échec en Liga combiné à une élimination précoce en Ligue des Champions (le Real Madrid était bien mal embarqué dans son huitième de finale face à Manchester City) aurait mené à une véritable réflexion de la part des dirigeants madrilènes. D'autant que l'option Mauricio Pochettino était jugée viable. La crise du coronavirus chamboule désormais cette hypothèse et comme l'explique As, Zinedine Zidane est déjà assuré d'être sur le banc de touche pour la saison 2020-2021, qu'importe comment l'exercice actuel s'achève, ou pas d'ailleurs. Face à l'incertitude qui touche la planète et donc le monde du football, Florentino Pérez ne veut pas en plus rajouter du flou sur le banc de touche et compte donc s'appuyer à nouveau sur l'entraîneur français. Ce dernier a commencé à préparer la future saison, notamment en réfléchissant aux contours de son effectif. Il sait déjà quels sont les joueurs dont il ne veut plus, comme Bale, James Rodriguez, Mariano ou encore Luka Jovic, empêtré dans une drôle d'affaire en Serbie. Et devra trancher sur le retour, ou non, des prêtés comme Lunin, Achraf, Reguilón, Óscar Rodríguez, Odegaard, Ceballos, Kubo et Borja Mayoral. De quoi dessiner un beau futur onze en attendant de découvrir ce que le monde présent nous réserve.

PSG: Le Realintéressépar Icardi?

Auteur d'un grand début de saison avec le PSG, Mauro Icardi a vu le retour en grâce ces dernières semaines d'Edinson Cavani. Même si l'Uruguayen est en fin de contrat en juin, le club de la capitale pourrait ne pas lever l'option d'achat de 65 millions d'euros comprise dans le prêt de l'Argentin. Si ce n'est pas le cas, la Juventus s'est déjà positionnée, mais pourrait faire face à une nouvelle concurrence venue d'Espagne. Le Real Madrid possède déjà trois attaquants dans son effectif, mais Zinédine Zidane pourrait se pencher sur un nouveau buteur. Selon Calciomercato le club merengue se serait positionné sur Mauro Icardi. Toujours selon le média italien l'attaquant rentrera dans tous les cas à Milan, avant de repartir soit à Madrid soit à Turin. Il semble que le PSG ait fait une croix sur le buteur argentin.

Juventus: Le clan Dybala rassuré

L'été dernier, Leonardo aurait très bien pu frapper un joli coup, en recrutant Paulo Dybala au Paris Saint-Germain. L'attaquant, qui était à l'époque poussé vers la sortie par la Juventus, a en effet longtemps négocié avec le PSG. Finalement, la situation a radicalement changé, puisque Dybala est redevenu un pilier inamovible de la Juve, dont il est le meilleur joueur avec Cristiano Ronaldo cette saison. Pourtant, Leonardo n'a pas abandonné l'espoir de l'attirer au PSG. Cela ne s'annonce pas simple, puisque la presse italienne a annoncé la volonté de la Juventus d'offrir un nouveau gros contrat à Paulo Dybala. Ainsi, selon les informations de La Gazzetta dello Sport, le directeur sportif Fabio Paratici aurait envoyé des messages rassurants à Jorge Antun, agent de l'Argentin, concernant cette prolongation qui l'attend. Si la situation actuelle, bloquée par l'épidémie de Coronavirus, ne permet pas aux deux parties de négocier calmement, un rendez-vous sera pris pour régler rapidement ce dossier une fois que les choses seront revenues à la normale.

Bayern Munich: l'Inter prêt à relancer Tolisso

Moins utilisé au Bayern Munich depuis la nomination de l'entraîneur Hans-Dieter Flick à la tête de l'équipe en novembre dernier, le milieu de terrain munichois Corentin Tolisso (25 ans, 13 matchs et 1 but en Bundesliga cette saison) ne figure pas dans les plans de ses dirigeants pour la saison prochaine. Et selon les informations de La Gazzetta dello Sport hier, l'Inter Milan surveille avec attention la situation

de l'international français! En effet, l'entraîneur de la formation italienne Antonio Conte apprécie le profil de l'ancien Lyonnais, qu'il voulait déjà récupérer lors de son passage sur le banc de Chelsea. Avec la possibilité de recruter Tolisso à un prix abordable, estimé à 35 millions d'euros, l'Inter représente une option sérieuse pour le Tricolore.

FC Barcelone: Quique Sétien va rester

C'est l'une des grosses informations de la journée. Quique Sétien va rester sur le banc du FC Barcelone la saison prochaine à en croire les propos de Sport. Le média espagnol fait savoir ce vendredi que la direction du Barça a totale confiance en son nouvel entraîneur. Une confiance basée en premier lieu sur les résultats du club blaugrana. Quique Sétien et ses joueurs sont premiers en Liga, avec deux points d'avance sur le Real Madrid. De plus, les Blaugranas sont en position de force contre Naples, en vue d'une qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Le travail que réalise le néo-Catalan depuis son arrivée en janvier est apprécié par sa direction. L'ancien coach du Betis Séville a également créé une harmonie dans le vestiaire, il parle beaucoup avec les joueurs. Pour toutes ces raisons, le FC Barcelone veut continuer l'aventure avec Quique Sétien, qu'il voit comme l'homme de tête de son projet sportif.

Manchester United: La piste Bellingham toujours d'actualité

Prêt à devancer le Borussia Dortmund, autre courtisan déclaré du milieu de terrain anglais, Manchester United a lancé son opération séduction auprès de Jude Bellingham (16 ans), la nouvelle pépite de Birmingham. D'après le Daily Mirror, les Red Devils ont accueilli le Britannique, auteur de 4 buts et 3 passes décisives en 31 matchs de D2 anglaise cette saison, la semaine dernière pour lui faire visiter leurs installations et notamment le centre d'entraînement de Carrington. Une belle initiative qui pourrait avoir son incidence au moment où Bellingham choisira son prochain club. En attendant, le club mancunien se dit prêt à débourser près de 32 millions d'euros pour recruter le joueur, lié aux Blues jusqu'en juin 2021.

Liverpool: Le départ de Lovren se confirme

Le Liverpool Echo confirme la tendance d'un départ de Dejan Lovren lors du prochain mercato estival. Le média anglais affirme que le défenseur central croate allait probablement quitter le club de la Mersey, rejoint en juillet 2014, au terme de cette saison. Annoncé sur les tablettes de la Lazio Rome, le footballeur de 30 ans est encore lié jusqu'en juin 2021 avec les Reds. En 2019-2020, l'ex-Lyonnais a disputé 14 rencontres toutes compétitions confondues, dont neuf de Premier League.