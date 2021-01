Zinedine Zidane a maintenu qu'il était important pour le Real Madrid d'obtenir à la fois Sergio Ramos et Lucas Vazquez et contracter des prolongations de contrat avec le club. Parlant lors de son point presse préalable à la rencontre LaLiga Santander avec Osasuna, l'entraîneur français a été interrogé sur la situation de Ramos, la presse ibérique faisant état d'un l'arrêt des négociations au sujet du contrat du défenseur andalou. Le capitaine merengue sera en fin de bail en juin prochain et Zizou pousse pour le voir rester. «Le plus important est que nous prolongions les joueurs», a expliqué Zidane lors de sa conférence de presse d'avant-match. «Je n'en ai pas parlé avec eux, mais il est important que tout soit réglé pour cela. Ce que je veux, c'est qu'ils soient prêts à jouer, à s'entraîner et à bien faire les choses, pour moi c'est très important.» La neige est très à l'ordre du jour en Espagne cette semaine, les Blancos étant obligés de se rendre à Pampelune un jour plus tôt pour éviter une tempête de neige prévue par la météo espagnole. Néanmoins, Zidane ne pense pas que la météo aura un impact sur ses joueurs, mais il est moins clair sur le fait que le match se déroulera définitivement comme prévu. «Il est vrai que nous ne savons pas ce qui va se passer demain, la tempête ne va pas impacter la formation, Hazard, par exemple, est habitué à cela parce qu'il a joué à Londres», a-t-il déclaré. «Nous allons nous préparer pour le match comme d'habitude, mais ce sera certainement un type de rencontre assez différent», a encore averti ZZ.