Le camouflet vécu par le Real Madrid à Paris (3-0), mercredi, pour son entrée en lice en Ligue des champions continue de faire des vagues dans la capitale espagnole. Et au surlendemain de la gifle reçue au Parc des Princes, un homme apparaît en première ligne: Zinedine Zidane. A en croire un sondage publié par AS, ils sont ainsi 57% des supporters barcelonais à estimer que le technicien tricolore est le premier responsable du début de saison pour le moins poussif des Merengue. Et alors que selon Marca, les dirigeants madrilènes ne seraient pas loin de penser la même chose, qui plus est après un été au cours duquel le Real a dépensé plus de 300 millions d’euros sur le marché des transferts. Les claques reçues lors de la préparation (3-1 face au Bayern, 7-3 contre l’Atletico) n’auguraient rien de bon et les premiers matchs disputés depuis août dernier, n’ont fait que confirmer les craintes de certains membres de l’état-major de la Maison Blanche. «En point de mire», titre d’ailleurs en Une le quotidien madrilène. La saison n’a repris que depuis à peine plus d’un mois et l’ancien champion du monde apparaît déjà menacé. Un élément plaide néanmoins en sa faveur: le contrat paraphé en mars dernier et qui lie Zizou au Real Madrid jusqu’en juin 2022. Et ce moyennant quelque 13 millions d’euros annuels. Pour el Mundo Deportivo, le calcul est donc vite fait. Un licenciement serait en effet synonyme d’un chèque de près de 40 millions d’euros pour le technicien tricolore et vaudrait au Real, charges sociales obligent, de débourser pas moins de 80 millions d’euros pour tourner la page ZZ. Pour l’éventuelle succession de Zidane, et alors que le nom du Portugais José Mourinho surgit en vue d’un possible retour sur le banc merengue, El Mundo Deportivo dévoile une autre piste. Le président de la Casa Blanca, Florentino Perez, souhaiterait confier les rênes de l’équipe à l’ancien milieu de terrain Xabi Alonso (37 ans). Passé par Santiago-Bernabeu entre 2009 et 2014, l’Espagnol entraîne actuellement la réserve de la Real Sociedad.