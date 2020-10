De retour au Real Madrid, Zinedine Zidane a rencontré les mêmes problèmes qu'en 2018. Un président qui ne tient pas ses promesses et qui n'en fait qu'à sa tête... Froissé, le Français a songé de nouveau à quitter son poste. Mais l'été lui a donné des éléments forts pour rester. Avec le mercato du Real Madrid, Zidane souffle. James Rodriguez et Gareth Bale sont partis, ce qui était vivement souhaité par Zizou. Enfin, ses dirigeants l'écoutent pleinement et lui offrent une confiance totale. Dans ces conditions, Zidane va poursuivre sa mission et tenté de reconquérir l'Europe. En bâtissant une équipe de fou pour 2021, avec les arrivées espérées de Haaland et Mbappé...