Le Real Madrid est au coeur de l'actualité mercato en raison de son intérêt pour Kylian Mbappé. Le joueur du PSG est en effet convoité par le club madrilène, mais pour l'instant le club doit surtout gérer les fins de contrat au sein de son effectif. Celle de Sergio Ramos en premier, le joueur arrive au bout de son contrat en juin.

Des négociations qui avancent difficilement et qui pourraient même ne pas aboutir à un accord entre le club et le défenseur. Vient ensuite le cas de Luka Modric qui pourrait quitter le club librement cet été, si aucune prolongation ne lui est proposée. Zinedine Zidane s'est exprimé un peu plus sur le mercato du club. Le Français a laissé planer un doute sur d'éventuels départs d'ici la fin du mercato: «Tout peut arriver d'ici le 31. J'aime beaucoup mes joueurs, tous mes joueurs, ils sont là, nous avons beaucoup à faire ici, je compte sur tous les joueurs. Après, s'il y a une situation, s'il se passe quelque chose, regardez Luka Jovic. Jusqu'à la fin du mercato, il peut toujours se passer quelque chose», a-t-il déclaré. Interrogé au sujet des potentielles recrues, en particulier Alaba et Mbappé, là aussi Zidane a donné son avis: «C'est un joueur (Alaba) qui n'est pas le mien et en tant qu'entraîneur, je suis ici pour réfléchir au match de demain. Je ne vais pas entrer dans ces histoires-là.

Ce qui m'intéresse, en tant que technicien c'est le prochain match.» Une langue de bois qui laisse la place aux spéculations. Questionné également avec insistance au sujet de Kylian Mbappé, l'entraîneur madrilène a concédé que les joueurs du calibre du Parisien, décidaient eux-mêmes de leur avenir.

«A la fin oui, je pense que c'est comme ça, comme l'a dit Ronaldo. Je pense la même chose, mais tout le monde a un contrat et ce n'est pas bon de s'impliquer dans les choses des joueurs qui ne sont pas les vôtres, mais je pense la même chose.»

Des propos mesurés, mais qui laissent entendre qu'effectivement, tout peut arriver.