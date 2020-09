Si Gareth Bale avait fait comprendre qu’il était déterminé à aller au bout de son contrat avec le Real Madrid malgré sa situation compliquée, sa décision semble avoir changé. En effet, Bale pourrait faire son retour dans le championnat anglais dès cet été. Manchester United avait coché le nom du Gallois comme alternative au dossier Jadon Sancho qui ne devrait plus bouger, mais c’est finalement Tottenham qui serait en mesure de le rapatrier et tiendrait la corde pour l’ailier gallois du Real Madrid. Après six années passées à Tottenham, Gareth Bale avait marqué l’histoire du club. Aujourd’hui, le Gallois pourrait revenir pour se relancer chez les Spurs. Son agent, Jonathan Barnett, a récemment révélé que Bale souhaitait rejoindre le club anglais. Et le Télégraphe annonce que le Real Madrid serait intéressé par l’idée de prêter Gareth Bale à Tottenham en payant 50 % de son salaire. Les Merengue souhaiteraient également que le milieu offensif anglais, Dele Alli, fasse le chemin inverse.