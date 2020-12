Salzbourg est désormais connu comme un club regorgeant de jeunes talents en devenir. Les derniers exemples tels que Dayot Upamecano et Erling Haaland l'attestent. Sans oublier le Japonais Takumi Minamino. Et aujourd'hui, le nom qui fait le plus parler au sein de l'effectif autrichien est celui de l'international hongrois Dominik Szoboszlai (20 ans, 12 sélections, 3 buts). Révélé au grand public la saison dernière, l'ancien pensionnaire du FC Liefering cartonne cette année avec4 buts et 5 passes décisives en 9 rencontres de championnat autrichien. Des performances qui ont placé le jeune milieu de terrain dans le viseur de plusieurs écuries telles que le RB Leipzig, Arsenal, le Real Madrid, l'AC Milan ou encore le PSG. Sous contrat jusqu'en 2022, Szoboszlai ne fera logiquement pas long feu en Autriche. «Que ce soit en janvier ou l'été prochain, le plus important c'est qu'il ira là où nous pensons qu'il aura le plus de chances de jouer afin de poursuivre sa progression entamée à Salzbourg. Bien sûr que je ne révèle aucun secret quand je dis que Dominik est de plus en plus proche de quitter le championnat autrichien», avait d'ailleurs déclaré son agent le mois dernier. Et si Leipzig espère profiter de sa filiation avec Salzbourg pour devancer tous les prétendants du Hongrois, AS relaie une information de Bild selon laquelle Zinedine Zidane a contacté directement Szoboszlai pour tenter de le convaincre de signer au Real Madrid dès cet hiver. Le joueur ne se serait pas montré désintéressé. Reste que deux facteurs constituent un bémol. Premièrement, Florentino Pérez n'a pas prévu de recruter en janvier, sauf en cas de départ d'Isco. Enfin, l'avenir de Zidane est plus que jamais incertain. Et si le Français est débarqué, pas sûr que l'intérêt pour Szoboszlai persiste. A suivre donc.