Arrivé avec plein d'ambitions à Chelsea, Hakim Ziyech a pour le moment échoué à s'installer dans l'équipe des Blues, désormais dirigée par Thomas Tuchel. Et l'international marocain ne semble pas faire partie des plans de l'ancien coach du PSG qui vole de succès en succès depuis son arrivée (3 victoires et un nul). Avec aucune apparition lors des trois derniers matchs, l'ancien joueur de l'Ajax peut se poser des questions sur son avenir. Selon des informations des médias italiens, le Milan AC et la Juventus de Turin surveilleraient la situation. Ces deux clubs voulaient déjà s'attacher les services d'Hakim Ziyech quand celui-ci était encore à l'Ajax. Sous contrat jusqu'en juin 2025 avec Chelsea, ce dernier est valorisé 45 millions d'euros.