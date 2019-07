L’ailier marocain est toujours à Amsterdam, contrairement à Frenkie de Jong ou Matthijs de Ligt. Hakim Ziyech a accordé une interview à Voetbal International et Fox Sports : «Tout le monde s’entend bien ici, c’est une très belle équipe. Nous nous amusons. Ensuite, il ne faut pas partir pour partir. Ce doit être quelque chose que vous souhaitez pleinement. Les conditions doivent être réunies, de A à Z. Tant que je n’aurai pas ce sentiment, je ne quitterai pas l’Ajax. Et jusqu’à présent, je n’ai rien à dire. » Le joueur de 26 ans, sous contrat jusqu’en 2021 avec l’Ajax, a notamment dit non au FC Séville.