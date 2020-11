Zlatan Ibrahimovic a encore frappé fort dimanche lors du choc de la 8e journée de Serie A. L'attaquant a inscrit un doublé pour offrir un nouveau succès de prestige à l'AC Milan sur le terrain de Naples (3-1). L'attaquant suédois, sorti sur blessure à la cuisse, a permis aux Lombards de rester en tête du championnat devant Sassuolo. Le joueur de 39 ans, qui compte dix buts en six matchs de Serie A, a épaté Gennaro Gattuso, l'entraîneur de Naples avec qui il a joué pendant deux saisons à Milan entre 2010 et 2012. Même si ce dernier regrette l'absence de sanction contre le Suédois pour un coup sur Kalidou Koulibaly jugé involontaire par l'arbitre. «Cela ressemblait à un coup à la Mike Tyson, mais je ne veux pas en parler. Pour ces situations, il y a le VAR», a balayé l'entraîneur à l'issue de la rencontre. «Milan croit fermement en Ibra et ses coéquipiers le suivent à 100%, a-t-il déclaré. Peut-être qu'ils ne sont pas les plus forts, mais ils ont la mentalité et Ibra est meilleur aujourd'hui qu'il y a 10 ou 12 ans. Il faut partir de ces choses, penser en équipe, parce que quand on a gagné on l'a fait avec un couteau entre les dents. Si au lieu de faire ça, on pense à être professeurs et à protester avec l'arbitre, si on pense à moi au lieu de nous, alors tous nos problèmes sortent. J'aime que mes équipes jouent bien au football, mais je ne peux pas accepter qu'elle se perde dès les premières difficultés.» Après huit journées, Naples est sixième de Serie A avec six points de retard sur l'AC Milan. Le prochain rendez-vous du club lombard sera à Lille, jeudi en Ligue Europa.