Partenaires à la Juventus lors de la saison 2005-2006, Giorgio Chiellini (36 ans, 11 matchs toutes compétitions cette saison) et Zlatan Ibrahimovic (39 ans, 16 matchs et 14 buts toutes compétitions cette saison) s'estiment beaucoup. Le défenseur central de la Vieille Dame admet sans problème que l'attaquant du Milan AC est «le meilleur ennemi» qu'il a rencontré dans sa carrière. «Je respecte beaucoup Zlatan. Nous nous respectons mutuellement. Nous étions coéquipiers lors de ma première saison à la Juve. Je n'ai jamais eu peur de lui faire face, je n'ai jamais reculé devant lui. Il avait déjà une force physique extraordinaire. Après cela, il est devenu ‘'l'ennemi absolu'', quand il a rejoint l'Inter, puis un simple ‘'adversaire'' de Milan ou de l'équipe nationale. Le meilleur ennemi de ma carrière est Ibrahimovic, sans aucun doute», a souligné le capitaine bianconero pour So Foot.