Zlatan Ibrahimovic continue d'écrire sa légende du haut de ses 39 ans. L'attaquant suédois a atteint un cap symbolique dimanche en marquant le 500e but en club de sa carrière, lors du match entre l'AC Milan et Crotone à San Siro (4-0). Un joli but d'ailleurs. Après un une-deux parfaitement exécuté avec Rafael Leão, le Milanais a ajusté le gardien d'un tir placé du pied droit dans la lucarne pour ouvrir le score. Ibra, auteur d'un doublé en seconde période à la réception d'un centre de Théo Hernandez, totalise désormais 83 buts avec l'AC Milan. Il en a également marqué 18 avec Malmö, son club formateur, 48 avec l'Ajax Amsterdam, 26 avec la Juventus Turin, 66 avec l'Inter Milan, 22 avec le Barça, 29 avec Manchester United et 53 avec le LA Galaxy.

Et bien sûr 156 buts sous les couleurs du Paris Saint-Germain, le club avec lequel Zlatan a le plus marqué au cours de sa carrière. 501 buts en club, le compte est bon. «Cela signifie que j'ai marqué quelques buts dans ma carrière, a-t-il sobrement commenté au micro de Sky Sport à la mi-temps. L'important c'est de continuer, d'aider l'équipe de la meilleure façon possible. Mon travail c'est de marquer et de créer des situations pour marquer.» Ibrahimovic, également auteur de 62 buts en 116 sélections sous le maillot de la Suède, a au passage confirmé sa saison exceptionnelle avec l'AC Milan. Avec ce doublé face à Crotone, l'ancien Parisien en est désormais à 14 buts en seulement 12 matchs de Série A cette saison. Pourtant atteint du Covid-19 en début de saison, puis victime d'une blessure musculaire, l'avant-centre milanais affiche toujours une régularité déconcertante. Et le temps ne semble toujours pas avoir de prise sur lui.