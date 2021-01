Interrogé dans les colonnes de La Repubblica, hier, Zlatan Ibrahimovic (39 ans) a évoqué son avenir alors que l'ancien buteur du PSG est sous contrat jusqu'en juin prochain avec le Milan AC. «Je continuerai à jouer tant que je vais bien. Mon contrat se termine en juin et on en parlera. Je ne voulais pas m'enfermer dans un contrat ni pour moi ni pour le club. C'est pour ça que j'ai signé initialement pour 6 mois. Je suis pour la liberté du choix. Si je vais ramener ma famille à Milan? On verra. Je n'exclus rien», indique Ibrahimovic.