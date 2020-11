Zlatan Ibrahimovic ne s'arrête pas. En déplacement sur la pelouse de l'Udinese, l'AC Milan a pu compter sur un nouveau but du Suédois dans les ultimes minutes de la rencontre pour l'emporter 2-1 et conforter son statut de leader avec 16 points après six journées. Avec désormais sept buts au compteur, Ibra est, lui, plus que jamais meilleur buteur de Serie A. Il faut d'ailleurs remonter à 1996 pour retrouver un attaquant aussi prolifique. Pour sa deuxième saison au club, George Weah comptait lui aussi 7 buts au compteur après six journées. Mais la performance de l'ancien Mancunien est d'autant plus exceptionnelle qu'il a inscrit ses 7 buts en seulement 4 matchs, conséquence de son test positif au coronavirus qui lui a fait manquer deux matchs.