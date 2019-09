Et si Andoni Zubizarreta ne terminait pas la saison du côté de l’Olympique de Marseille ? C’est l’hypothèse avancée par L’Equipe vendredi soir. D’après le média sportif, le dirigeant espagnol est plus que jamais sur la sellette. En cause, le dernier mercato estival, lors duquel il avait la main, jugé décevant par Frank McCourt, alors qu’Alvaro Gonzalez, Dario Benedetto et Valentin Rongier ont posé leurs valises sur la Canebière. L’Equipe affirme par ailleurs que le directeur sportif marseillais, dont le contrat expire en juin 2021, s’est vu reprocher par le propriétaire américain le non-départ de plusieurs joueurs aux salaires élevés, comme Kevin Strootman. Des échecs qui pourraient lui coûter sa place, puisque des discussions ont déjà été entamées pour son départ. Affaire à suivre…