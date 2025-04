Une importante délégation du géant américain Aptiv, spécialisé dans la fabrication de câbles électriques pour automobiles, a été reçue par le ministre de l’Industrie, Saifi Ghrib. Les deux parties ont eu à examiner un projet de création d’une usine de production de faisceaux de câbles électriques en Algérie, en partenariat avec un industriel algérien. Loin d’être le fait d’un simple hasard de calendrier, cette rencontre coïncide, en effet, avec le lancement imminent de la 5 G en Algérie, une technologie, rappelons-le, qui ne peut que révolutionner l’industrie automobile, d’autant qu’elle accélérera certainement le développement de la robotisation et de l’automatisation de la production de véhicules. L’arrivée de cet important Groupe international a lieu également au lendemain du discours du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a appelé à faire en sorte que l’industrie contribue au Produit intérieur brut (PIB) à hauteur de 12% à 13%, tout en insistant sur l’impératif de faire de l’Algérie un pays émergent dans les toutes prochaines années. Tenue au siège du ministère en présence d’un représentant de Stellantis Algérie, ainsi que de cadres centraux, cette rencontre s’inscrit donc dans le cadre de la stratégie de relance industrielle visant à promouvoir la fabrication locale de pièces détachées et composants destinés à l’industrie automobile. Elle se veut un signal fort en direction des acteurs et intervenants dans le domaine de la sous-traitance automobile, notamment nationaux et dont certains ont déjà été identifiés pour soutenir l’effort de construction de véhicules entamé dans le bassin industriel de Tafraoui, à Oran, et où évolue Fiat Algérie. L’annonce de pareil projet d’envergure a, en outre, lieu à l’issue des travaux du Forum algéro-chinois qui vient de se tenir à Alger, et qui a été sanctionné par une série d’accords économiques majeurs et où figure un investissement industriel-clé dans le secteur automobile. Ce dernier lie la société algérienne Cars Tech, filiale du Groupe Iris, leader dans le secteur de l’industrie de l’électronique et de l’industrie pneumatique, et Omoda & Jaecoo, filiale du prestigieux Groupe chinois Chery.

Tous deux annoncent, en effet, la signature d’une joint-venture stratégique visant à établir un investissement industriel d’envergure pour la construction de véhicules touristiques en Algérie. Notons que la délégation d’Aptiv a présenté un exposé détaillé sur le projet, qui constitue, selon le ministre Ghrib, «une étape essentielle pour le développement d’une industrie automobile locale, en favorisant la fabrication locale de composants, au lieu de les importer, et en créant un environnement concurrentiel propice à l’investissement et au transfert de technologie». Ghrib a également insisté sur la nécessité d’«accroître progressivement les capacités de production, dans l’objectif d’asseoir une industrie mécanique compétitive et durable, capable de répondre aux besoins du marché national, tout en ouvrant les perspectives d’exportation».

Depuis sa séparation avec General Motors en 1999, l’entreprise américaine, connue sous le nom d’Aptiv, a su s’imposer à l’échelle mondiale dans le domaine des technologies automobiles. Rodée aux activités à l’international, cette entreprise outre-Atlantique est connue pour son expertise en équipements électroniques et en connectivité intégrée. Apportant son expertise et partageant sa compétence, l’entreprise prévoit ainsi de collaborer avec un industriel algérien pour construire une usine dédiée à la fabrication de câbles électriques pour automobiles, un élément crucial dans la conception des voitures modernes, en particulier les modèles électriques et hybrides. Rappelons enfin que les flexibles, câbles et autres composants électroniques sont cruciaux pour l’industrie automobile. N’est-ce pas que durant l’épisode Covid-19, la pénurie mondiale de semi-conducteurs, exacerbée par la demande croissante de produits électroniques, avait fortement impacté la production de voitures. Aujourd’hui, l’on frappe aux portes de l’Algérie pour investir dans une filière structurante. Celle de l’industrie automobile et de la sous-traitance.

Cette dynamique ne peut que générer un salutaire effet d’entraînement. En approuvant le projet d’Aptiv, qui apporte un nouveau souffle, les autorités algériennes souhaitent signifier clairement leur soutien pour un climat des affaires plus attrayant et une industrie compétitive, durable et apte à s’adapter aux avancées technologiques mondiales. Plus que jamais, les acteurs algériens de la filière sont appelés à mettre le pied à l’étrier. Somme toute, la conjoncture mondiale profite à l’Algérie et les choses se mettent en place…