Dix personnes sont décédées et 431 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus ces dernières 48 heures à travers le pays, indique samedi un bilan de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré à Alger avec deux morts et un blessé, suite à une collision entre un véhicule et un camion stationné sur l'autoroute Blida vers Alger, au niveau de la commune de Birtouta, précise la même source. Par ailleurs, une personne est décédée intoxiquée par le monoxyde de carbone, émanant d'un chauffage à l'intérieur d'une habitation à Sétif, alors que 49 autres incommodées par le même gaz, émanant d'appareils de chauffage et chauffe-bains à l'intérieur de leurs habitations, ont été secourues à travers plusieurs wilayas.