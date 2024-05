Le secteur des ressources en eau de la wilaya d'In Salah s'est vu accorder 12 projets de développement susceptibles d'améliorer l'approvisionnement en eau potable de la population locale. Ces opérations d'investissement public consistent en la réalisation de réservoirs d'eau aux nouveaux quartiers de Djoualil et Deghamcha, ayant connu une extension, en plus de la réhabilitation de la station de pompage d'eau potable dans la daïra d'In Ghar. L'on relève, entre autres projets, la réalisation des stations de déminéralisation de l'eau au niveau des trois communes d'In Salah, In Ghar et Foggaret-Ezzoua, en vue de mobiliser l'eau d'irrigation pour les palmeraies de la région. En réponse aux préoccupations des populations des villages, un montant de plus de 100 millions DA est consacré à deux importants projets consistant en la réfection et la réhabilitation du réseau d'assainissement, vétuste, au niveau des localités de Hassi-Lehdjar et Iguestane, à une vingtaine de kilomètres d'In Salah. Les deux opérations, portant réalisation d'une station de relevage et la réhabilitation des conduites principales des localités précitées, à des taux d'avancement de 50%, ont été favorablement accueillies par les citoyens.