Des troupes théâtrales représentant 17 pays animent depuis samedi soir à El Oued la 3ème édition du Festival international du monodrame féminin, dédiée cette année à la Palestine.Les troupes participantes auront à animer, quatre jours durant à la Maison de la culture Mohamed Lamine Lamoudi d'El-Oued, seize pièces théâtrales retenues parmi 70 spectacles initialement proposés par une trentaine de pays arabes et étrangers, en sus de celui de la République arabe sahraouie et démocratique (RASD), invité d'honneur de cette version, a indiqué le commissaire du Festival, Nabil Messai Ahmed. L'Algérie sera représentée à ce festival par deux oeuvres traitant du quotidien du citoyen, dont le premier intitulé «SDF» de l'Association «Boudarga» et «Hawa (Eve) de la Coopérative de la renaissance Menailiya, a expliqué M. Messai. Cette 3ème édition du Festival international du monodrame féminin est dédiée à la Palestine et à la comédienne algérienne Fatima Hlilou, ont indiqué les organisateurs.