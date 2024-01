Des travaux de raccordement aux réseaux de gaz naturel et d'électricité de 200 foyers, répartis sur les communes de Bouira et de Kadiria (ouest de la wilaya), sont en cours, a-t-on appris auprès de la Direction locale de distribution de l'électricité et du gaz naturel. Lancés jeudi dernier, ces travaux portent sur le raccordement de 105 foyers de la localité de Beni Farha dans la commune de Kadiria, à plus de 20 km à l'ouest de Bouira, au réseau de gaz naturel.»Un réseau de plus de 11 km sera réalisé dans le cadre de cette opération pour laquelle une enveloppe financière de l'ordre de 25,54 millions de dinars a été allouée, avec une participation de 9 millions de dinars», a-t-on précisé. 50 logements réalisés dans le cadre de la résorption de l'habitat précaire (RHP) dans la localité de Ras Bouira, relevant de la commune de Bouira seront aussi raccordés en énergie électrique, pour un montant de 11 millions de dinars. Les foyers restants, répartis sur les deux communes, bénéficieront, progressivement, de gaz naturel et d'électricité à la faveur des deux opérations de raccordement, a-t-on indiqué.Depuis le début de l'année 2023 et jusqu'à fin août dernier, près de 1.100 foyers ont été raccordés au réseau de gaz naturel à travers 17 localités isolées de la wilaya de Bouira pour un montant global de plus de 546 millions de dinars. En matière d'électricité, le taux de couverture a dépassé le seuil de 98% à travers la wilaya de Bouira, affirme la direction locale de distribution de l'électricité et du gaz.