L'opération de numérisation de l'inventaire du matériel médical des différentes structures de santé dans les différentes wilayas doit être achevée avant fin 2023, a annoncé mercredi depuis Ghardaïa Souad Latif, directrice des équipements médicaux au ministère de la Santé. S'exprimant à l'ouverture d'une rencontre ayant regroupé l'ensemble des responsables du matériel et de l'informatique du secteur de la santé des 18 wilayas du Sud du pays, Souad Latif a précisé que «l'opération de numérisation de l'inventaire du matériel médical, de son suivi et de sa maintenance s'inscrit dans le cadre de la mise en place d'une plateforme numérique de gestion et maintenance assistée par ordinateur (Gmao) afin de maîtriser la gestion de l'ensemble du matériel existant dans les différentes localités du pays, notamment le matériel lourd de l'imagerie médicale, diagnostic et de traitement thérapeutique des malades». Elle a relevé que le taux de numérisation actuel du matériel existant dans les différentes structures de santé du pays avoisine les 80%. «Nous devons avoir une situation réelle de l'état du matériel médical, une évaluation et un inventaire numérisé afin de maîtriser à distance la gestion des équipements médicaux, leur utilisation rationnelle et leurs taux d'usure», a-t-elle souligné.