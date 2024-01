La semaine dernière, une opération de rapatriement de 222 migrants subsahariens en situation irrégulière a été menée à Oran. Cette initiative, réalisée en étroite collaboration avec divers services tels que la Protection civile, la Sûreté nationale, la Gendarmerie nationale, le Croissant-Rouge algérien, la direction de l'action sociale, la direction de la santé et les services de la commune, répond à une demande du gouvernement nigérien datant de 2014. Les migrants rapatriés se composent de 144 hommes, 58 enfants et 20 femmes. Pour assurer leur bien-être, les autorités ont organisé leur transport à l'aide de bus jusqu'au centre d'accueil de la wilaya de Tamanrasset, d'où ils seront rapatriés dans leur pays d'origine. Cette démarche s'inscrit dans les efforts continus de l'Algérie pour contrôler et limiter l'immigration clandestine. L'opération de rapatriement souligne la détermination des autorités algériennes à faire respecter les lois migratoires en vigueur, mettant en lumière la coopération fructueuse entre l'Algérie et le Niger dans la lutte contre l'immigration clandestine. Ces actions démontrent l'engagement des autorités algériennes à préserver la sécurité et la stabilité du pays, conformément aux normes internationales.