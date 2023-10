La Norvège a annoncé une augmentation de son aide aux pays du Sahel où les besoins humanitaires deviennent de plus en plus importants. Oslo va fournir une aide humanitaire supplémentaire de 40 millions de couronnes (3,4 millions d'euros) au Mali, au Burkina Faso, au Niger et au Tchad. Elle s'ajoutera aux 248 millions de couronnes déjà débloqués cette année au profit de ces pays et sera canalisée via l'ONU et le Comité international de la Croix-Rouge (Cicr). Selon l'ONU, il y a quelque 37 millions de personnes qui ont besoin d'aide humanitaire et de protection au Burkina Faso, dans le nord du Cameroun, au Tchad, au Mali, au Niger et dans le nord-est du Nigeria.