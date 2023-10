L'inflation en Espagne s'est affichée à 3,5% en octobre sur un an, reflétant à la fois une hausse des prix de l'électricité et une baisse de ceux des carburants, selon une estimation provisoire publiée hier par l'Institut national des statistiques (INE). Ce taux, qui doit encore être confirmé, est égal à celui du mois de septembre et de 0,9 point à celui d'août (2,6%).

En juin, l'Espagne était revenue pour la première fois depuis mars 2021 dans la cible de 2% fixée par la Banque centrale européenne (BCE). Selon l'INE, le maintien de l'inflation en octobre reflète, d'une part, une tendance à la hausse des prix de l'électricité qui avaient fortement baissé il y a un an grâce au mécanisme dit d'»exception ibérique», par lequel l'UE autorise Madrid et Lisbonne à plafonner le prix du gaz utilisé dans la production d'électricité. Dans le sens inverse, cette stabilité reflète aussi une baisse des prix des carburants, mais aussi un ralentissement de la hausse des prix des aliments et boissons non alcoolisées.