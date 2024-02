La 3e édition du salon du marketing organisée, hier, par la Faculté des sciences économiques, commerciales et de gestion de l'université d'Oran 2 Mohamed Benahmed, verra la participation de près d'une trentaine d'entreprises et de partenaires économiques, a indiqué cet établissement universitaire. Organisé par le département des Sciences commerciales, en collaboration avec les laboratoires «Nouvelles tendances et définition des politiques de développement en Algérie» à l'université d'Oran 2 et «Gestion des entreprises et développement économique» à l'université de la formation continue (UFC), le salon vise à consolider les connaissances et l'innovation au sein de l'université. Des acteurs socio-économiques, des enseignants-chercheurs et des laboratoires de recherche, ainsi que des clubs d'étudiants, participent, en exposant leurs produits, services et recherches scientifiques. D'autre part, de jeunes entreprises (petites entreprises et start-up) créées par des étudiants, exposeront leurs produits, notamment les entreprises créées dans le cadre de l'arrêté 1275 visant à encourager la création d'entreprises et de start-up au sein de l'université, dans le but de trouver des marchés pour leurs produits, a-t-on indiqué.