Des espaces forestiers totalisant plus de 750 hectares, affectés ces dernières années par des maladies parasitaires et les incendies, font l'objet d'une opération d'assainissement, a indiqué la Conservation des forêts. Cette action, lancée «récemment», se poursuit au sein de nombreuses forêts de la wilaya, dans le cadre d'un programme sectoriel 2023-2024, pour une superficie totale de 1 330 hectares. Elle consiste à couper les arbres morts et malades, (opération sylvicole qui ne modifie en rien la destination forestière du sol) et s'effectue sur les surfaces boisées touchées par les incendies ou souffrant de maladies parasitaires, ainsi que dans les forêts en phase de renouvellement naturel de leur végétation et nécessitant un élagage. L'opération concerne la commune de Kimel et la zone de Kasrou, dans la commune d'Oued Chaâba. La wilaya de Batna est classée première, en Algérie, en termes de superficies forestières. Ces dernières couvrent en effet 327 180 hectares, soit 27% pour cent de la superficie totale de la wilaya, où prédominent le cèdre de l'Atlas, le pin d'Alep et le genévrier à encens.