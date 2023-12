Près de 300 foyers ont été raccordés au réseau du gaz dans quelques localités éparsees relevant des deux communes de Guerrouma et d'El-Hachimia (Ouest de Bouira), a indiqué la direction locale de distribution de l'électricité et du gaz (Sonelgaz). Le raccordement a eu lieu jeudi dernier et a concerné 279 foyers relevant des villages enclavés d'Ouled Aissa, Goulmama (Guerrouma), et Aggoune, Ouled Derradj, et Khettaba relevant de la commune d'El-Hachimia. Inscrit au programme de la caisse de garantieg et de solidarité des collectivités locales (Cgscl), ce projet est le dernier pour l'année 2023 au profit des localités enclavées qui ne souffriront plus du froid et des contraintes d'utilisation des bombonnes du gaz butane en plein hiver. Pour le raccordement, un réseau long de près de 57 kms a été réalisé avec une enveloppe financière de l'ordre de 119 millions DA. Sonelgaz a participé au financement de cette opération à hauteur de 41,65 millions de dinars. Durant l'année qui s'achève, le réseau a permis de raccorder 18.829 foyers répartis sur 107 régions isolées à travers les différentes communes de la wilaya de Bouira.