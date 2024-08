Le ministre du Commerce, Tayeb Zitouni, a récemment annoncé que de nombreux marchés seront réhabilités à travers le pays. Cette nouvelle a été accueillie avec impatience par les habitants de Bordj El-Bahri, à l'est de la capitale. Leur marché couvert, autrefois connu sous le nom de Cap Matifou, a été envahi par des occupants illégaux qui en ont fait un bidonville. Pendant ce temps, les marchands ambulants ont envahi trottoirs et chaussées pour vendre leurs produits. Ce paradoxe saisissant où les rues se transforment en marché et le marché en habitat est devenu une source de frustration quotidienne pour les résidents. Ils souffrent non seulement des rues encombrées, mais aussi de l'absence d'un véritable marché dans une ville aussi importante que Bordj El-Bahri. L'emplacement du marché, idéalement situé en plein centre-ville, rend sa réhabilitation d'autant plus cruciale pour redonner vie à cet espace et répondre aux besoins des habitants. Les résidents lancent un appel urgent au ministre du Commerce, espérant que leur marché sera rapidement réhabilité pour retrouver l'âme de leur ancien «souk» et restaurer l'ordre dans leurs rues.