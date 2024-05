Des terres agricoles inexploitées, relevant du domaine de l'État et récupérées, seront octroyées, dans la wilaya de Tissemsilt, aux jeunes diplômés en sciences agronomiques, a souligné le wali, Fethi Bouzaïd. Dans une déclaration à la presse, il a souligné, lors de deux journées d'étude intitulées: «Défis de développement local, stratégies et mécanismes de relance du secteur agricole», organisées à l'université de la même ville, que des mesures seront prises pour permettre aux universitaires spécialisés dans ce domaine d'investir dans l'agriculture, relevant de l'Office national des terres agricoles de la wilaya. Ces jeunes bénéficieront d'un soutien et d'un accompagnement, à travers différents programmes disponibles pour l'investissement dans l'agriculture, dont le soutien bancaire. Cette rencontre a été marquée par une présentation globale du secteur agricole de la wilaya, par la direction des services agricoles (DSA), notamment la superficie des terres agricoles de la wilaya, qui est estimée à 189 749 hectares, soit 61% de la surface totale de la wilaya, lui conférant un caractère agricole par excellence. La plupart des terres agricoles de la wilaya sont réparties entre trois communes: Tissemsilt, Ammari et Khemisti, dont 95% sont utilisées pour produire différentes céréales.