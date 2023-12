L'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement (Aadl) a invité les souscripteurs n'ayant pas finalisé les procédures de souscription au programme de logements location-vente (Aadl 2) à accéder à son site web pour vérifier l'état de leurs dossiers.»L'Aadl invite les souscripteurs qui ont payé la première ou les autres tranches sans finaliser les procédures pour bénéficier du logement, à visiter, sur son site web, les rubriques: Résultats recours, Control filtre et Notification afin de consulter des résultats relatifs à l'étude de leurs dossiers», a indiqué un communiqué publié sur le site de l'agence. Le souscripteur doit visiter le site web de l'agence au moins une fois par mois, conformément à l'arrêté ministériel du 26 septembre 2021, a ajoute la source.Dans un autre communiqué, l'agence a annoncé la fin de l'opération de réception des demandes d'affectation pour le site de 1000 logements d'Ouled Hedadj en raison de sa saturation, et ce, pour les souscripteurs de la wilaya d'Alger.L'opération concerne les souscripteurs qui n'ont pas encore obtenu leurs décisions d'affectation, a conclu la source.