Le Holding Algerian Chemical Specialities (ACS) a signé, jeudi dernier à Alger, un accord de partenariat avec le groupe sénégalais «Procurment Management Consulting Engineerig» (PMCE) en vue de commercialiser ses produits au Sénégal et dans ses pays voisins. En vertu de quoi, le groupe Pmce distribuera les produits des succursales du Holding ACS, tels que le verre, les matériaux abrasifs, le caoutchouc, le plastique, le matériel médical, les produits d'hygiène personnelle, la peinture et le vernis au Sénégal, et dans plusieurs pays voisins, tels que la Côte d'Ivoire, la Mauritanie, le Mali et le Bénin, selon les explications fournies lors de la cérémonie de signature. L'accord prévoit, également, la création d'unités de production de certains produits comme la peinture et les détergents au Sénégal, d'ici fin 2024, en partenariat avec l'une des succursales du groupe (Pmce).