Sept ambulances destinées à plusieurs établissements hospitaliers et structures de santé de proximité dans les différentes communes de la wilaya d'Adrar, ont été distribuées lors d'une cérémonie organisée hier en présence des autorités locales. Cette démarche vise l'amélioration des conditions de prise en charge des patients, notamment dans les communes reculées, ont indiqué les responsables de la wilaya. Lors de cette cérémonie organisée au siège de la wilaya, le wali d'Adrar Larbi Bahloul a mis l'accent sur l'importance de préserver ces équipements de manière à garantir une meilleure prise en charge des malades, notamment en termes d'évacuation sanitaire. Ce quota comprend des ambulances équipées destinées aux établissements publics hospitaliers (EPH) et aux établissements publics de santé de proximités (EPsp) éparpillés à travers les territoires des communes concernées, ainsi que le centre de lutte contre le cancer au chef- lieu de la wilaya, en plus de deux ambulances de type 4x4 attribuées aux communes d'Akabli et de Tsabit, à l'Est et au Nord de la wilaya, en raison de leur spécificité géographique.