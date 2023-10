Dans cette agence censée assurer un service public, les problèmes semblent surgir avant même que vous ne puissiez les anticiper. Vous vous retrouvez à endosser la responsabilité de situations qui ne sont pas de votre faute, et lorsqu'il s'agit de demander des explications, on vous raccroche au nez. C'est le calvaire qu'une cliente endure depuis plusieurs mois à cause de son compteur de gaz. Les agents semblent «oublier» de relever son compteur, ne laissant même pas d'avis de passage. La cliente décide alors de se rendre à l'agence pour présenter les relevés qu'elle a effectués elle-même. Cependant, on lui refuse cette démarche, en lui demandant de déplacer le compteur à l'extérieur. Elle se plie à cette demande et effectue la démarche au mois de mai dernier, mais elle n'obtient aucune réponse. Finalement, en juillet, elle fait appel à un ami pour intervenir.

Deux agents, l'appel en numéros masqués, lui demandent de les laisser entrer, puis disparaissent. Elle retourne à l'agence pour obtenir des réponses, en vain. Il s'avère qu'elle doit encore demander un «service» pour que les agents se déplacent enfin et l' informent qu'ils ne peuvent pas déplacer le compteur en raison du manque d'espace sur une façade de trois grands locaux (passant outre ce détail technique). Lorsqu'on la rappelle pour lui faire part des conclusions, elle explique que ce sont eux qui ont créé le problème en refusant de prendre les relevés. Cependant, on lui renvoie la responsabilité alors qu'elle n'a rien demandé. Face à son insistance, on lui raccroche au nez. Quel professionnalisme.