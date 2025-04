Après trois éditions en ligne couronnées de succès, Agile Algérie passe à la vitesse supérieure. Le collectif annonce une édition inédite en présentiel, prévue le samedi

26 avril 2025 à l’Institut supérieur des sciences (HIS) à Alger. Ce rendez-vous incontournable s’adresse aux entreprises, administrations et organisations algériennes souhaitant découvrir, expérimenter ou approfondir les approches agiles.

Au programme : des conférences inspirantes, des retours d’expériences concrets, des ateliers pratiques et un espace de réseautage ouvert à tous les professionnels. Plus qu’un évènement, Agile Algérie est une communauté vivante et engagée qui œuvre à diffuser une culture de l’agilité en Algérie, au service de l’innovation, de la collaboration et du changement.