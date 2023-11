Du 20 au 21 novembre 2023, l'hôtel Sofitel à Alger sera le théâtre d'un événement unique sur deux jours, réunissant des acteurs clés égyptiens et algériens de l'industrie de l'agroalimentaire et de l'emballage en englobant tous les secteurs d'emballage, y compris ceux destinés aux produits pharmaceutiques et éducatifs, visant à renforcer les liens entre nos deux pays. Cet événement est organisé par Food Export Council (FEC), l'Egyptian Export Council Of Printing,Packing, Paper, Books & Artworks, ainsi que Konzept For Exhibitions, Events & Marketing,qui joueront un rôle clé. Le premier jour de cet événement sera marqué par une conférence dédiée à la présentation de l'événement. Des représentants d'associations, de la presse et des fédérations, de la Chambre de commerce se réuniront pour mettre en lumière les objectifs, les opportunités et l'importance de la collaboration entre l'Égypte et l'Algérie. Le deuxième jour de l'événement sera une journée dédiée aux entreprises. Cette rencontre B2B réunira des entreprises algériennes et égyptiennes. Les secteurs clés mis en avant lors de cet événement seront l'industrie agroalimentaire, l'impression et l'emballage.