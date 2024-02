La 3e édition du Salon international de l'agroalimentaire et de l'emballage «Agropack Expo», se tiendra du 20 au 23 février au Palais des expositions d'Alger, ont indiqué, hier, les organisateurs, dans un communiqué.

Cette manifestation sera marquée par la participation de plus de 130 exposants nationaux et étrangers venant de plusieurs pays, dont l'Égypte, la Tunisie, l'Italie, la Belgique et la France, selon la même source. «Agropack Expo» sera un point de rencontre des acteurs économiques pour découvrir les dernières évolutions du secteur, de la matière première, des équipements, de la machinerie, des technologies utilisées dans le domaine de l'emballage de divers types tels que le carton, le papier, le plastique, le métal, ainsi que les produits alimentaires», précisent les organisateurs.