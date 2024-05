Le directeur du quotidien L’Expression, Ahmed Fattani, a été distingué avant-hier par le parti du Front de libération nationale ( FLN) dans le sillage de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Ahmed Fattani a été primé pour l’ensemble de sa carrière professionnelle de plus d’un demi-siècle. Après avoir assumé des responsabilités au sein du quotidien El Moudjahid, Ahmed Fattani a fondé le journal Liberté en 1992. Il a lancé, ensuite, en novembre 2000, le journal L’Expression. La cérémonie de distinction d’Ahmed Fattani et d’autres noms de la presse nationale, certains à titre posthume ,comme le défunt Nouredine Naït Mazi, s’est déroulée en présence de Mohamed Chafik Mesbah, conseiller auprès du président de la République, chargé des affaires politiques et des relations avec la jeunesse, la société civile et les partis politiques.