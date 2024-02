Le secteur de la pêche et de l'aquaculture de la wilaya de Aïn Témouchent bénéficiera d'un projet de création d'une zone d'activité dédiée à l'aquaculture, a-t-on appris du directeur du secteur, Houari Kouicem.

Inscrit dans le programme sectoriel au titre de l'exercice 2024, le projet devrait être lancé au niveau de la zone de S'biat, relevant de la commune de Messaïd, sur une superficie globale estimée à huit hectares, répartis en 27 lots destinés à l'investissement.

La direction des travaux publics de la wilaya a été désignée pour superviser ce projet, compte tenu de son expérience en la matière, d'autant qu'elle avait auparavant supervisé les travaux d'aménagement de la zone industrielle située dans la commune de Tamazougha, a explique Kouicem. Le projet comprend la réalisation de divers réseaux nécessaires, tels que l'électricité, l'assainissement, les routes et l'éclairage public, selon une étude réalisée par la direction de la pêche et de l'aquaculture.