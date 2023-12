La Direction des forêts et de la ceinture verte de la wilaya d'Alger a tracé, en coordination avec l'Association de wilaya pour jeunes, un programme prévoyant des campagnes de plantation d'arbres et de préservation de l'environnement au niveau de différentes communes d'Alger, en impliquant les acteurs de la société civile. Les campagnes de plantation s'intensifieront en 2024, avec l'intention assumée de créer des espaces verts dans l'ensemble des communes de la capitale et de la proche banlieue.