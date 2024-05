Le réseau de distributeurs automatiques de billets (DAB) d'Algérie poste connaîtra d'ici peu une très importante progression. On parle d'un millier de DAB qui seront installés dans les prochaines semaines. Annoncé par le ministre des Postes et des Télécommunications, cette opération d'acquisition de ce matériel, dont l'intérêt est de soulager les bureaux de poste à travers le pays, est déjà lancé par le biais d'un appel d'offres pour la fourniture de cet équipement, actuellement en cours de rédaction. Le ministre des P. et T, Bibi Triki, a souligné une augmentation remarquable du réseau de DAB, qui a augmenté de 42% au cours des deux dernières années. Cette croissance est d'autant plus impressionnante qu'on se rappelle que le nombre d'appareils en 2020, ne dépassait pas 1400.