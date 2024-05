Le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu le vice-président exécutif du groupe énergétique norvégien Equinor, Philippe Mathieu, avec lequel il a évoqué les perspectives d'élargir l'activité du groupe en Algérie. Les opportunités d'investissement et l'élargissement du partenariat entre les groupes algérien et norvégien ont été examinées, ainsi que l'échange d'expériences et de connaissances dans des domaines connexes tels que le développement des champs pétroliers, la réduction de l'impact de l'industrie des combustibles fossiles sur l'environnement, les émissions de dioxyde de carbone, le captage et le stockage du carbone (CCS). Mathieu a exprimé sa satisfaction quant aux relations de coopération avec Sonatrach, soulignant l'intérêt d'Equinor à renforcer ses activités en Algérie, notamment du fait qu'elle célèbre, ce mois-ci, le 20e anniversaire de sa présence dans le pays, conclut le communiqué.