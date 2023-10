La société Amouda Ciment de Laghouat a exporté, depuis l'année 2021, près de 200.000 tonnes de clinker et de ciment gris, a indiqué la directrice de la commercialisation et de la communication de cette Sarl. Djarmoun Fatima a précisé qu'il a été exporté, depuis 2021 jusqu'à septembre dernier, environ 100.000 tonnes de clinker et 100.000 tonnes de ciment gris vers le Mali et le Niger. Amouda Ciment, qui relève du secteur privé, aspire à étendre ses exportations vers les pays d'Afrique de l'Ouest, à l'instar de la Mauritanie et le Sénégal», a-t-elle assuré. Elle a rappelé que la société a obtenu, au mois de mars dernier, le certificat de conformité aux normes de l'UE, ce qui lui permet de pénétrer le marché européen, mettant en avant ses capacités pour exporter la première cargaison de ciment gris vers l'Europe à la fin de l'année en cours. La société Amouda Ciment est implantée dans la commune d'El Beïda, dans la wilaya de Laghouat. Employant près de 650 travailleurs, elle dispose de deux lignes de production de ciments, d'une capacité globale estimée à 2,5 millions de tonnes par an de ciments, en plus du Clinker.