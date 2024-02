Pas moins de 75 exposants, dont 30 start-up, sont attendus à la 3ème «Foire algérienne de l'entrepreneuriat, formation et économie numérique», prévue du 8 au 10 février à Annaba, ont annoncé les organisateurs. Elle se tiendra à l'hôtel Sheraton et vise à «donner l'opportunité aux jeunes entrepreneurs, porteurs de projets et d'idées innovantes, de coordonner leurs efforts et de créer des partenariats à même de contribuer à la promotion d'un écosystème entrepreneurial efficace». Elle a pour ambition de constituer «un espace vital pour promouvoir l'esprit entrepreneurial et consolider une culture de formation continue et de recours aux technologies modernes pour lancer des projets en ligne avec la stratégie de transition numérique du pays». Outre la tenue d'une exposition sur les réalisations des microentreprises et des start-up dans le domaine de l'économie numérique, cet événement de trois jours donnera lieu à l'organisation de 26 conférences et à des séances de travail traitant de sujets liés au développement de l'autoentrepreneur, à la transformation numérique, à la cybersécurité, au financement participatif (crowdfunding), au financement des start-up, au e-commerce et aux services électroniques.