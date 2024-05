De vastes opérations d'aménagement et de réhabilitation sont actuellement engagées à travers les plages de la wilaya d'Annaba, en prévision de la saison estivale 2024. Les plages de la Corniche d'Annaba, de la Baie Ouest à Chétaïbi, de Séraïdi et de Sidi Salem à El Bouni connaissent des travaux d'aménagement, de réhabilitation et d'embellissement, notamment celle de Rizzi Omar qui reste la plus fréquentée par les estivants. Les opérations de réhabilitation et d'amélioration urbaine des plages du chef-lieu de wilaya mobilisent une enveloppe financière de plus de 100 millions DA, les travaux concernant l'éclairage public, les latrines et les douches, les parkings et les routes desservant les plages et la prise en charge de l'hygiène par des équipements nécessaires à la collecte et à l'enlèvement des déchets. Les autres plages de la wilaya réparties sur les communes de Chétaïbi, Séraïdi et El Bouni enregistrent aussi des actions similaires, outre l'aménagement de pistes vers les plages de la Fontaine Romaine, des Sables d'Or et de la Baie Ouest de Chétaïbi.