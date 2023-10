Une apparition «rare» d'un phoque moine de Méditerranée a été signalée et documentée par des vidéos sur la plage rouge de la commune de Ziama Mansouriah (Jijel), a affirmé le président de l'association écologie sans frontière, Nadjid Benayad. Des pêcheurs amateurs de la ville d'El Eulma (Sétif) en sortie de pêche sur un site rocheux de la plage rouge, ont découvert ce phoque en vie mais présentant «des signes de faiblesse», a précisé la même source. Les déclarations et vidéos enregistrées par ces pêcheurs montraient certaines blessures sur l'animal qui nageait puis regagnait la terre ferme à plusieurs reprises, selon la même source qui a souligné que ce mammifère marin «protégé par la loi internationale est très rare et est menacé d'extinction». Les membres de l'association se sont déplacés vers le site en compagnie du Commissariat national du littoral pour rechercher et étudier d'éventuelles traces organiques laissées par cet animal marin, écartant la responsabilité de courants marins dans l'arrivée de ce phoque à Jijel et assurant que la mer était très calme ces derniers jours. Les plages de Jijel ont accueilli dernièrement plusieurs espèces marines rares dont le crabe bleu et la tortue géante, a relevé Benayad.