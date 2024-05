Une mission d'information dépêchée par la Commission de la culture, de l'information et du tourisme de l'Assemblée populaire nationale (APN), a appelé, à l'issue de sa visite dans la wilaya de Batna, à saisir le ministère de tutelle pour recommander l'inscription d'une opération de restauration du musée des mosaïques de Timgad. Le responsable de cette mission, Abdallah Laloui, a indiqué, au terme de cette visite, qu'un examen de ce musée, situé dans l'enceinte du site archéologique de l'antique Thamugadi, a permis de déceler d'importantes fissures qui exposent les vestiges et les pièces «rares et précieuses» de la collection du musée à d'irréversibles dommages, ce qui nécessite de recommander au ministère de la Culture et des Arts la prise en charge de ce problème. La même source a souligné qu' «il est, aujourd'hui, nécessaire de restaurer et d'agrandir le musée, parallèlement à certains travaux de remise en état, au niveau du site archéologique de Timgad qui reçoit, chaque année, plus de 100 000 visiteurs parmi les touristes nationaux et étrangers».