L'Arabie saoudite a demandé à sa compagnie nationale Aramco de maintenir sa capacité de production de pétrole à 12 millions de barils par jour, renonçant à un projet d'augmentation annoncé en 2021, a indiqué le groupe pétrolier mardi. «Aramco annonce avoir reçu une directive du ministère de l'Energie pour maintenir sa capacité maximale durable à 12 millions de barils par jour (mbj)» au lieu de la porter à 13 mbj comme prévu, a indiqué la société dans un communiqué. «La compagnie mettra à jour ses prévisions de dépenses d'investissement lorsqu'elle annoncera les résultats annuels de 2023 en mars», a-t-elle ajouté. Ses recettes devraient financer le vaste programme de réformes économiques et sociales intitulé «Vision 2030», et visant à préparer le royaume saoudien à l'après-pétrole. L'annonce d'hier ne devrait pas avoir d'effet imm'édiat sur sa production et ses exportations de brut. Dans le cadre des coupes annoncées depuis octobre 2022, la production du royaume s'élève à environ neuf millions de barils par jour, bien en deçà de sa capacité de 12 millions de bpj.