Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab effectuera aujourd'hui et demain une visite de travail et d'inspection dans les wilayas de Ghardaïa, Laghouat et El Menia, a indiqué hier un communiqué du ministère. Au cours de sa visite, le ministre sera accompagné de cadres du ministère, des directeurs généraux des Groupes Sonatrach et Sonelgaz, ainsi que de cadres du secteur, a précisé la même source. M. Arkab procédera, à cette occasion, à la mise en service, au lancement et à l'inspection de nombreuses infrastructures énergétiques, dont les projets gaziers et les centrales électriques. Il donnera, également, le coup d'envoi de la réalisation de projets de raccordement au gaz naturel et à l'électricité, au profit notamment de la population et des exploitations agricoles. M. Arkab supervisera, aussi, la mise en service de nombre de projets de santé et de formation relevant des entreprises du secteur, tout en donnant le coup d'envoi de la réalisation d'autres infrastructures et projets.