Le footballeur français Karim Benzema a adressé, dimanche dernier, ses prières aux habitants de Gaza dans un message publié sur les réseaux sociaux après l'agression sioniste sur le peuple palestinien. «Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n'épargnent ni femmes ni enfants», a écrit sur X (ex-Twitter) l'attaquant de 35 ans, transféré au club d'Al-Ittihad en Arabie saoudite en juin dernier. Nabil Fekir, joueur du Betis Séville et Champion du monde 2018 avec l'équipe de France, avait également apporté dans un message posté mercredi sur X un «soutien indéfectible au peuple de Palestine» et appelé au retour de la aix et de la justice, estimant aussi que la population palestinienne subissait un «apartheid depuis trop longtemps». Le defenseur de l'Équipe nationale, Youcef Atal, a, lui, été lynché en France après partage par le joueur de Nice Youcef Atal d'une publication qui a fait controverse. Les politiciens se sont mêles obligeant le joueur à retirer sa publication et à justifier sa position contre la violence.