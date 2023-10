Une nouvelle arnaque a fait son entrée dans le pays, connue sous le nom de «escroquerie des groupes électrogènes». Depuis quelques mois, des fraudeurs se déplacent dans les quartiers en se faisant passer pour des étrangers, souvent italiens. Leur cible principale est constituée de personnes âgées. Ils les abordent avec des discours trompeurs et leur vendent à des prix exorbitants des groupes électrogènes et des tronçonneuses. Ils prétendent qu'ils ont réalisé une affaire exceptionnelle en leur montrant une fausse facture indiquant que le produit vaut environ 1500 euros. Ils prétendent avoir participé à un salon et ne pas vouloir ramener leur matériel, préférant le liquider à des passants. Incroyablement, de nombreuses personnes ont été trompées, perdant des sommes d'argent importantes. Le pire, c'est que le matériel est contrefait et vaut à peine 100 euros, en plus d'être dangereux, pouvant exploser à tout moment. Plusieurs plaintes ont été déposées, et un citoyen de Rouiba a réussi à prendre en photo la plaque d'immatriculation de l'un des fraudeurs. Il a porté plainte au commissariat d'El Mardja, dans la banlieue est d'Alger. Nous espérons que les autorités prendront des mesures pour mettre fin à ces actes délictueux.